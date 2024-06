Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,25 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,25 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 15,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 274.472 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,55 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Abschläge von 41,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,663 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 17,06 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Mai 2024: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus