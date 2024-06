Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 14,74 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 14,74 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.566.830 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,43 Prozent. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 65,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 17,06 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

