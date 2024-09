Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 14,25 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 14,25 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,29 EUR zu. Bei 14,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.406.295 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei einem Wert von 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 50,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,665 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

