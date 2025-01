Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 17,00 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 17,00 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,95 EUR. Bei 16,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 211.020 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 32,21 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,663 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,50 EUR aus.

Deutsche Bank gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16,59 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen