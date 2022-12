Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag gesucht

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,08 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,10 EUR. Bei 10,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 147.043 Aktien.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Gewinne von 31,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Abschläge von 39,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,55 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.10.2022 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.918,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

