Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Vormittag vor

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 9,14 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 301.533 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 37,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 7,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,41 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,92 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 6.650,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.214,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

