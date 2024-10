Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag leichter

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 15,94 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 15,94 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,92 EUR. Bei 16,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.712.708 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 17,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 6,32 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 40,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,661 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,81 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

