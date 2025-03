Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,98 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 22,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 686.094 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,03 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 79,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,05 EUR an.

Am 30.01.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,60 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,82 EUR je Aktie aus.

