Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,71 EUR zu. Bei 8,73 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 374.612 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. 40,51 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 20,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 11.08.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 6.650,00 EUR gegenüber 6.214,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

