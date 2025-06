Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagvormittag an Boden

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 24,06 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 24,06 EUR. Bei 24,07 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 125.546 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. 6,59 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 96,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

