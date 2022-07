Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Plus

Die Aktie legte um 20.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 8,57 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 8,64 EUR. Bei 8,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.048.969 Stück gehandelt.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,24 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.328,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.222,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 26.07.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com