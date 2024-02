Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag nahezu unbewegt

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 11,96 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.099.260 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,01 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit Abgaben von 33,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,451 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 01.02.2024. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schwächelt

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Dienstagshandels