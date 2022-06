Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag stärker

Das Papier von Deutsche Bank legte um 21.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 9,72 EUR. Bei 9,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 353.428 Aktien.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Gewinne von 33,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,97 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.328,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.222,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

