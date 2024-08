Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,93 EUR.

Mit einem Kurs von 13,93 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 13,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 13,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 459.735 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 22,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 32,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,666 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,16 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.



