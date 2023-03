Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minus

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 9,76 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 9,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 814.520 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,08 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 34,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,09 EUR.

Am 02.02.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.315,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

