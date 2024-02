Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,35 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 12,35 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 248.345 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Abschläge von 35,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,69 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.684,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

