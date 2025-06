Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Montagnachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 23,91 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 23,91 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 23,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.658.175 Deutsche Bank-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 25,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,25 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,87 EUR im Jahr 2025 aus.

