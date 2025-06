Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,04 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,04 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 24,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,86 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.658.167 Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 25,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,96 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,25 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,87 EUR fest.

