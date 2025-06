Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag fester

Deutsche Bank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 23,97 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 23,97 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,29 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.235.850 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 25,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 6,99 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.04.2025. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

