Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 24,62 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 24,62 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 24,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 662.902 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 25,65 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 50,17 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

