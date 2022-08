Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 8,26 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,18 EUR nach. Bei 8,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.030.850 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,53 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,77 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,17 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.07.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.650,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.214,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

