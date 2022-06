Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Montagmittag

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 27.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 8,96 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,15 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.551.725 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 38,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,16 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 9,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,97 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 7.328,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 7.222,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

