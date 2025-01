Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 19,24 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 19,24 EUR. Bei 19,26 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.267.787 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,26 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,52 EUR ab. Mit Abgaben von 40,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,50 EUR.

Am 23.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 16,59 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2024 wird am 30.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

