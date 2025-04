Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,53 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,53 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,78 EUR aus. Mit einem Wert von 22,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.567.269 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,66 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 30.01.2025. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,60 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

