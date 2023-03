Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 9,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 9,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 659.453 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 26,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,09 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.315,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie rutscht ab: Wieder Einschränkungen für Postbank-Kunden wegen IT-Umstellung

Bafin-Bankenaufseher Röseler: Keine Gefahr einer Systemkrise

Banken-Aktien erholt: SVB-Übernahme durch First Citizens Bank sorgt für etwas Beruhigung im Bankensektor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images