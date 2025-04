Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag in Grün

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 23,00 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 23,00 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,44 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,90 EUR. Zuletzt wechselten 5.239.168 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 23,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 46,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,43 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

