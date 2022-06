Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Mittwochvormittag ab

Die Aktie notierte um 29.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 8,73 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,67 EUR ab. Bei 8,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 325.439 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 40,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,16 EUR ab. Mit Abgaben von 6,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.328,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.222,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

