Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 18,66 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 18,66 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 18,57 EUR. Bei 18,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.050.704 Deutsche Bank-Aktien.

Am 29.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,63 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 5,17 Prozent zulegen. Bei 11,52 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 38,26 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,50 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,87 Prozent auf 16,59 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

