Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 9,33 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,41 EUR zu. Bei 9,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.949.536 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 02.02.2023. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.315,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

