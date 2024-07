Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag gefragt

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 14,53 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 14,53 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,36 EUR. Bisher wurden heute 1.288.932 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 17,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 35,05 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 18,09 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.

