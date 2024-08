Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 187,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 187,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 187,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.316 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 3,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,04 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,33 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Deutsche Börse dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,41 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Deutsche Börse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu