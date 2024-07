Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 189,85 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 189,85 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 188,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 189,95 EUR. Bisher wurden heute 65.186 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 194,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 2,63 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 19,62 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,97 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,88 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

