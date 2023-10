Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse fällt am Montagnachmittag

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 160,30 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 160,30 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 160,30 EUR. Mit einem Wert von 163,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 90.836 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 186,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 154,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 3,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 190,82 EUR angegeben.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.220,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.017,80 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 28.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,58 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

