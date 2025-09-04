Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 246,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 246,80 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 248,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 246,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.688 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,25 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 200,80 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 22,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

