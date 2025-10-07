DAX24.401 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,32 -0,3%Gold3.958 -0,1%
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag gesucht

07.10.25 12:06 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 226,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
225,90 EUR 0,40 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 226,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 227,80 EUR. Bei 225,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.499 Deutsche Börse-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 206,00 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,13 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
