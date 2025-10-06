Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag im Aufwind

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 227,40 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 227,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 228,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 227,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.325 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 29,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (206,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 9,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 3 Jahren eingebracht