Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 228,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 228,00 EUR. Bei 227,50 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 231,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.052 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,08 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 9,65 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,22 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,13 EUR fest.

