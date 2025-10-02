Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 231,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 231,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 231,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 209.925 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 27,18 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 206,00 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,13 EUR je Aktie.

