Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 226,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 226,90 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 227,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 226,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 227,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.493 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.
Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Abschläge von 9,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,22 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Datum
Rating
Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
Datum
Rating
Analyst
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|07.05.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
Datum
Rating
Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Datum
Rating
Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
