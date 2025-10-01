Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 227,90 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 227,90 EUR. Bei 228,60 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,00 EUR nach. Bei 228,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 118.137 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,22 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

