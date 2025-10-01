Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Deutsche Börse im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 228,20 EUR.

Mit einem Wert von 228,20 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 228,60 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.105 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 22,46 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 9,73 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,22 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,13 EUR im Jahr 2025 aus.

