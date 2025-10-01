DAX23.992 +0,5%Est505.551 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.880 +0,6%
Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

01.10.25 12:06 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 228,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
227,50 EUR -1,70 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 228,20 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 228,60 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.105 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 22,46 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 9,73 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,22 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 271,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,13 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen