Kurs der Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

30.09.25 09:26 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 226,30 EUR.

Deutsche Börse AG
226,00 EUR -0,60 EUR -0,26%
Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 226,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 226,90 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 226,10 EUR. Bei 226,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.640 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 30,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

