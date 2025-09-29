Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Dienstagmittag nach

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 225,90 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 225,90 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 225,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 226,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.862 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 8,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,23 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

