Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag freundlich

30.09.25 16:10 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 228,50 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 228,50 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 228,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.590 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. 28,80 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 9,85 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,23 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

