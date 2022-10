Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag freundlich

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 172,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 173,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.480 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 27,17 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,52 EUR.

Am 26.07.2022 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,79 EUR je Aktie verdient. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.017,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 881,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 30.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,89 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

