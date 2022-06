Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Freitagnachmittag

Um 17.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 155,45 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 156,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,90 EUR. Bisher wurden heute 554.602 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 169,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 8,53 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 135,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,35 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 25.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.061,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,31 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

