Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 231,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 231,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 230,80 EUR. Bei 232,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 176.647 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,26 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

