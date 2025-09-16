DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.094 +0,7%Nas22.216 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,24 -0,4%Gold3.683 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit roter Tendenz

17.09.25 16:13 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 231,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
230,00 EUR -3,20 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 231,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 230,80 EUR. Bei 232,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 176.647 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,26 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen