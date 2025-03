Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag in Grün

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 270,60 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 270,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 271,40 EUR. Bei 270,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 46.142 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 272,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,59 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR. Abschläge von 35,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,23 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 234,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,17 EUR im Jahr 2025 aus.

