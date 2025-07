Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittag ins Minus

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 262,40 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 262,40 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 262,00 EUR. Bei 263,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 40.186 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. 12,16 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 32,81 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 262,89 EUR angegeben.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,25 EUR im Jahr 2025 aus.

