Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 278,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 278,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 282,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 294.500 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 284,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,26 Prozent hinzugewinnen. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 58,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,30 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 256,22 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

